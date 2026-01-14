Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy bekommt Ärger, denn seine Eltern werden von seinem Lehrer in die Schule zitiert, da Billys schulische Leistungen sehr unerfreulich sind. Und Vater Walter beauftragt seinen Sohn damit, in seiner Abwesenheit mit seiner leistungsstarken Wasserspritze das Auto zu waschen. Aber als Billy erst mal entdeckt hat, daß sich die Spritze hervorragend als Waffe verwenden läßt, hat er natürlich andere Dinge damit im Sinn..

