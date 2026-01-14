Poochini
Folge 42: Billy räumt auf
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Billy bekommt Ärger, denn seine Eltern werden von seinem Lehrer in die Schule zitiert, da Billys schulische Leistungen sehr unerfreulich sind. Und Vater Walter beauftragt seinen Sohn damit, in seiner Abwesenheit mit seiner leistungsstarken Wasserspritze das Auto zu waschen. Aber als Billy erst mal entdeckt hat, daß sich die Spritze hervorragend als Waffe verwenden läßt, hat er natürlich andere Dinge damit im Sinn..
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6