Studio 100 KidsStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nachdem Poochini gemeinsam mit Billy einen Gruselfilm gesehen hat, bekommt er furchtbare Angst und sieht überall Monster. Und weil er mit seinem Angstgeheul Billys Eltern aufweckt, wird er kurzerhand des Hauses verwiesen und muss die Nacht draußen verbringen, wo er natürlich nur noch mehr schreckliche Gestalten sieht. Eine Nacht des Schreckens für Poochini.

