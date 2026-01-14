Poochini
Folge 51: Frühschicht
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Walter nimmt einen neuen Job an: Er wird Zeitungsausträger und nimmt seinen Hund mit auf die allmorgendliche Route. Davon ist Poochini nicht gerade angetan, muss er doch zu nachtschlafender Zeit aufstehen und dann auch noch dem Familienoberhaupt bei seinen Auseinandersetzungen mit diversen Wachhunden, unfreundlichen Morgenmuffeln etc. zur Seite stehen...
