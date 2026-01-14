Poochini
Folge 52: Aufgeputscht
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
In der ersten Episode entdeckt Poochini plötzlich seine Leidenschaft für das Kaffeetrinken, das sofort zu einer wahren Obsession bei ihm wird. Überall wo im Haushalt der Whites eine Tasse mit dem braunen Getränk herumsteht, ist der kleine Hund sofort zur Stelle und schlürft sie gierig aus. Das führt natürlich dazu, daß Poochini bald eine Überdosis Koffein im Blut hat und durch das Haus springt wie ein Gummiball, was wie üblich zu allerlei Unheil führt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Poochini
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Wild Brain Inc., EM.TV & Wavery B.V.