Poochini
Folge 53: Robot-Hund
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im zweiten Abenteuer bekommt Poochini von Walter ein ungewöhnliches Geschenk, nämlich einen Roboterhund, der ihm Gesellschaft leisten soll. Doch Poochini halt nicht viel von seinem neuen Spielkameraden aus Blech, was dazu führt, daß Walter für den Roboterhund auch noch einen Roboter-Billy baut. Und da die beiden Roboter naturgemäß viel fleißiger und folgsamer sind als ihre lebenden Vorbilder, wachsen sie Walter und Wendy bald so ans Herz, daß sie von ihnen begeisterter sind als von Billy und Poochini. Das können sich die beiden natürlich nicht gefallen lassen...
