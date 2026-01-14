Poochini
Folge 57: Die Versteigerung
9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Angesichts des Gerümpels, das sich auf dem Dachboden und in der Garage stapelt, kommt Walter auf eine geniale Idee: Er will im Garten seines Hauses einen Trödelmarkt veranstalten. Und diese Aktion wird ein voller Erfolg, denn weil Walter ein begnadeter Verkäufer ist, kaufen ihm die Leute den gesamten alten Schrott der Familie zu Höchstpreisen ab. Das führt allerdings dazu, daß sich Walter allmählich in einen Verkaufsrausch hineinsteigert und bald auch das gesamte Haus sowie auch den armen Poochini verkauft...
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Poochini
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Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6