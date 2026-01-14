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Poochini

Die Dosensammler

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 64vom 14.01.2026
Die Dosensammler

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Poochini

Folge 64: Die Dosensammler

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Billy möchte unbedingt an einer Lotterie teilnehmen, hat aber natürlich kein Geld, um sich ein Los zu kaufen, deshalb schlägt Wendy ihm vor, leere Dosen zu sammeln und sie zur Mülldeponie zu bringen, weil solch umweltfreundliches Verhalten dort mit kleinen Geldbeträgen belohnt wird. Und so begibt sich Billy mit Poochini auf Dosensuche, die aber alles andere als umweltfreundlich ausfällt. Denn Billy will es sich natürlich leicht machen und geht in den nächsten Supermarkt, wo es ja bekanntlich haufenweise Dosen gibt. Dass diese noch voll sind, stört Billy wenig – denn immerhin hat er ja seinen treuen Hund dabei, der die gesamten Limonadenvorräte austrinken muss.

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