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Poochini

Das Affenbaby

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 73vom 14.01.2026
Das Affenbaby

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Poochini

Folge 73: Das Affenbaby

9 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Poochini findet vor der Haustür der Whites ein Baby. Er versteckt es vor der ganzen Familie und kümmert sich darum. Doch als das Baby dann aufs Dach flüchtet, stellt sich heraus, dass es sich um ein Affenbaby handelt, das aus einer Eisrevue gestohlen wurde. Zum Dank für seine Dienste, überreicht ihm der Eisrevue-Direktor eine Saisonkarte für die ganze Familie.

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