Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 07.07.2023: Der Wasserpark
21 Min.Folge vom 07.07.2023
Familie Yarbrough aus Franklin, Tennessee, wendet sich an die Experten von Peek Pools and Spas, um ihren Traumpool zu bauen. Sie wünschen sich einen Swimming Pool im Garten und einen Unterhaltungsbereich für Spiel und Spaß. Die Pool-Profis gestalten einen regelrechten Wasserpark, der mit Piratenmotiven gestaltet ist und sogar einen Schatz beherbergt. Das Team steht unter Zeitdruck, denn bevor die ganze Familie aus London zurückkehrt, müssen die Pool Kings ihren Traum Wirklichkeit werden lassen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.