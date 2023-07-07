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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Pool für die ganze Familie

HGTVFolge vom 07.07.2023
Ein Pool für die ganze Familie

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 07.07.2023: Ein Pool für die ganze Familie

20 Min.Folge vom 07.07.2023

Die Mansfields haben vor kurzem ihr Haus gebaut und wollen es nun mit ihrem Traumpool abrunden. Joe und Beth lieben es, ihre Kinder und Enkelkinder zu Familienfeiern einzuladen, und mit dem neuen Pool hoffen sie, viele weitere Erinnerungen im Freien zu schaffen. Mit dieser traumhaften Oase im Hinterhof, die die Pool Kings für sie designen, ist ihr Traumhaus nun komplett.

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