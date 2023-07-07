Ein Pool für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 07.07.2023: Ein Pool für die ganze Familie
20 Min.Folge vom 07.07.2023
Die Mansfields haben vor kurzem ihr Haus gebaut und wollen es nun mit ihrem Traumpool abrunden. Joe und Beth lieben es, ihre Kinder und Enkelkinder zu Familienfeiern einzuladen, und mit dem neuen Pool hoffen sie, viele weitere Erinnerungen im Freien zu schaffen. Mit dieser traumhaften Oase im Hinterhof, die die Pool Kings für sie designen, ist ihr Traumhaus nun komplett.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.