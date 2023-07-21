Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 21.07.2023: Eine Oase in der Wüste
21 Min.Folge vom 21.07.2023
Mike Baldasare und Jim Bellamy, zwei beste Freunde, die preisgekrönte Pools für Kunden im ganzen Südwesten bauen, machen sich auf den Weg nach Las Vegas, um einen Traum-Pool für das brandneue Traumhaus von Shane und Willow Jager zu bauen. Die Jagers sind eine sechsköpfige, strandbegeisterte Familie, die sich ein tropisches Ambiente wünscht, das zu ihrem südkalifornischen Stil passt, aber die Bedingungen lassen den Bau zu einer Herausforderung werden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.