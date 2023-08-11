Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 11.08.2023: Der Pool am Golfplatz
20 Min.Folge vom 11.08.2023
Jim und Mike kämpfen mit sintflutartigen Regenfällen, während sie einen Pool neben einem Golfplatz in Austin, Texas, bauen. Sie haben viel zu tun, um einen ganzjährig nutzbaren Außenbereich zu schaffen, der einerseits Privatsphäre vor den Golfspielenden bietet und andererseits perfekt zur neu gebauten Terrasse passt – und vor allem den Hunden einen Ort bietet, an dem sie sich in der texanischen Hitze abkühlen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.