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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Grossfamilienpool

HGTVFolge vom 11.08.2023
Ein Grossfamilienpool

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 11.08.2023: Ein Grossfamilienpool

20 Min.Folge vom 11.08.2023

In Corona, Kalifornien, braucht eine Großfamilie Hilfe bei der Aufteilung ihres begrenzten Wohnraums. Mohammed und Sheryl Ghonim haben zwei kleine Kinder, zwei Neffen im Teenageralter und jede Menge Fitnessgeräte. Also entwerfen die Pool-Profis einen cleanen, geometrischen Pool mit einer kunstvollen Springbrunnenwand, Feuerelementen, einem tollen Grillplatz und einem stilvollen Poolhaus mit einem eleganten Fitnessraum.

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