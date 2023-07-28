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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Golfresort im eigenen Garten

HGTVFolge vom 28.07.2023
Ein Golfresort im eigenen Garten

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 28.07.2023: Ein Golfresort im eigenen Garten

19 Min.Folge vom 28.07.2023

Mike und Jim haben alle Hände voll zu tun, als ein Ehepaar aus Palm Springs seinen schmalen Garten mit einer Grotte, einem Zen-Bereich, einem Putting Green, einem überdimensionalen Spa und einem Strandzugang in ein persönliches Resort verwandeln will.

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