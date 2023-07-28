Ein Golfresort im eigenen GartenJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 28.07.2023: Ein Golfresort im eigenen Garten
19 Min.Folge vom 28.07.2023
Mike und Jim haben alle Hände voll zu tun, als ein Ehepaar aus Palm Springs seinen schmalen Garten mit einer Grotte, einem Zen-Bereich, einem Putting Green, einem überdimensionalen Spa und einem Strandzugang in ein persönliches Resort verwandeln will.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.