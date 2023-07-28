Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 28.07.2023: Der Basketball-Pool
20 Min.Folge vom 28.07.2023
Eine junge Familie aus Carlsbad, Kalifornien, wünscht sich einen schönen Garten, in dem die Kinder jederzeit spielen können. Mike und Jim nehmen die Herausforderung an und bauen einen leistungsstarken Pool mit Whirlpool, Unterwasservulkan, individueller Rutsche und einer toskanischen Grotte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.