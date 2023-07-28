Ein Tropenparadies für ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 28.07.2023: Ein Tropenparadies für Zuhause
19 Min.Folge vom 28.07.2023
Nachdem das Innere ihres Traumhauses fertiggestellt ist, bittet eine fünfköpfige Familie aus Rancho Cucamonga Mike und Jim, ihren vernachlässigten Garten in ein entspannendes, mehrstöckiges privates Resort mit einer Wasserfallgrotte, einem riesigen Whirlpool, einer Swim-up-Bar, einem Wohnzimmer im Freien und einer tropischen Landschaftsgestaltung zu verwandeln.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.