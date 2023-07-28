Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pool Kings - Profis am Werk

Ein Pool in luftiger Höhe

HGTVFolge vom 28.07.2023
Ein Pool in luftiger Höhe

Ein Pool in luftiger HöheJetzt kostenlos streamen

Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 28.07.2023: Ein Pool in luftiger Höhe

19 Min.Folge vom 28.07.2023

Eine junge Familie, die in einem Neubau wohnt, hofft auf Hilfe bei der Verschönerung ihres Gartens in Form eines erstklassigen Swimmingpools. Der Pool ihrer Träume hat einen Wasserfall, ein individuelles Sprudelbad und eine Feuerstelle im Garten, die die schöne Aussicht auf Texas unterstreicht. Obwohl all diese Elemente eine schöne Ergänzung darstellen, liegt ihr Garten über drei Meter unter der Terrasse, sodass der extra tiefe Pool aufgestockt werden muss.

Alle verfügbaren Folgen