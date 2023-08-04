Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pool Kings - Profis am Werk

Auf Sand gebaut

HGTVFolge vom 04.08.2023
Auf Sand gebaut

Auf Sand gebautJetzt kostenlos streamen

Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 04.08.2023: Auf Sand gebaut

20 Min.Folge vom 04.08.2023

Eine junge Familie möchte in ihrem Garten in Austin, Texas, ein elegantes und gleichzeitig rustikales Urlaubsparadies errichten. Mike und Jim folgen dem Wunsch und bauen eine Traumoase mit Wasserfällen, LED-Beleuchtung, einer Theke im Pool und einer Grillhütte als Krönung.

Alle verfügbaren Folgen