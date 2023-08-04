Ein Poolparadies für den NachwuchsJetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 04.08.2023: Ein Poolparadies für den Nachwuchs
19 Min.Folge vom 04.08.2023
Mitten in Santa Clarita, Kalifornien, lebt eine große Familie in einem Haus mit einem großen Grundstück. Jetzt wird es an der Zeit, ihre alte Backsteinterrasse und den Pool durch ein modernes Design zu ersetzen, an dem alle Freude haben. Die Poolprofis verwirklichen den Traum und verwandeln den Garten in einen Canyon Country Spielplatz. Die Oase im Garten der Familie umfasst einen riesigen Wasserpark, eine XXL-Höhlengrotte, massive Wasserfälle und eine stahlverstärkte Seilschaukel!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.