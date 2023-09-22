Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 22.09.2023: Pool mit Sternenhimmel
20 Min.Folge vom 22.09.2023
Eine siebenköpfige Familie möchte ihren flachen Garten in Houston in eine südliche Oase verwandeln. Der Pool soll was für die Kleinen bieten, aber auch die Teenager begeistern – damit alle lieber draußen sind, als vor dem Bildschirm. Angesichts des unvorhersehbaren Wetters, der schwierigen Bodenverhältnisse und einiger neuer Materialien, mit denen sie noch nie gearbeitet haben, müssen Paul und Brian herausfinden, wie sie einen Pool bauen können, der die Erwartungen der Familie übertrifft.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.