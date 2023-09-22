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Pool Kings - Profis am Werk

Pool mit Sternenhimmel

HGTVFolge vom 22.09.2023
Pool mit Sternenhimmel

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 22.09.2023: Pool mit Sternenhimmel

20 Min.Folge vom 22.09.2023

Eine siebenköpfige Familie möchte ihren flachen Garten in Houston in eine südliche Oase verwandeln. Der Pool soll was für die Kleinen bieten, aber auch die Teenager begeistern – damit alle lieber draußen sind, als vor dem Bildschirm. Angesichts des unvorhersehbaren Wetters, der schwierigen Bodenverhältnisse und einiger neuer Materialien, mit denen sie noch nie gearbeitet haben, müssen Paul und Brian herausfinden, wie sie einen Pool bauen können, der die Erwartungen der Familie übertrifft.

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