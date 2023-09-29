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Pool Kings - Profis am Werk

Ein Pool mit Insel

HGTVFolge vom 29.09.2023
Ein Pool mit Insel

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Pool Kings - Profis am Werk

Folge vom 29.09.2023: Ein Pool mit Insel

20 Min.Folge vom 29.09.2023

Die Familie Leasure hat ihr atemberaubendes Anwesen in den Hügeln von Folsom, Kalifornien, mit einem atemberaubenden Seeblick und großen Poolträumen gekauft. Sie wünschen sich das volle Programm – mit Infinity-Pool, Höhlen, Wasserfällen und einem Whirlpool inmitten des 16 Hektar großen Grundstücks. Doch der bergige Boden und die kniffligen Sanitäranlagen machen dem Team einen Strich durch die Rechnung.

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