Auf die Plätze, fertig – schwimmen!Jetzt kostenlos streamen
Pool Kings - Profis am Werk
Folge vom 29.09.2023: Auf die Plätze, fertig – schwimmen!
19 Min.Folge vom 29.09.2023
Vic und Yukari sind gerade in eine neue Gemeinde in Kalifornien gezogen, um näher an ihren Söhnen und Enkelkindern zu sein, aber sie haben ihren geliebten Pool zurückgelassen und blicken nun auf ein vertrocknetes Stück Wiese. Brian und Paul stehen vor der großen Herausforderung, auf kleinstem Raum einen epischen Pool zu errichten, einschließlich einer freiliegenden Wand aus Acrylglas, die das gesamte Poolwasser zurückhält.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.