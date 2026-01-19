Pratersterne - Rote BarJetzt kostenlos streamen
Pratersterne
Folge 40: Pratersterne - Rote Bar
Mitten im Herzen Wiens rollt Hosea Ratschiller unter Stuckdecken und zwischen Marmorsäulen erneut den jungen wie etablierten Vertreterinnen und Vertretern der Kabarettszene den roten Teppich aus. Die Rote Bar im Volkstheater wird dabei zum Treffpunkt für Humor, Musik und pointierte Alltagsbeobachtung. Mit dabei ist Clemens Maria Schreiner, der für seine präzise Alltagskomik und klugen Pointen bekannt ist. Aus Hamburg angereist sorgt Miss Allie mit ihrer warmherzigen und humorvollen Musik für besondere Momente. Andreas Rainer, der Kopf hinter den "Wiener Alltagspoeten", bringt seine meisterhaften urbanen Miniaturen auf die Bühne. Den musikalischen Abschluss gestaltet der "Blonde Engel", der als Hallstatt Cowboy mit Mut zum Hut für unverwechselbare Liedkunst steht. Ein abwechslungsreicher Abend voller Schmäh, Musik und Charme - direkt aus der Roten Bar i m Volkstheater Wien. Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
