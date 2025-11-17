Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pressekonferenz: Fußball

Pressekonferenz Fußball: ÖFB vor Österreich - Bosnien/Herzegowina aus Wien

ORF SPORT +Staffel 1Folge 13vom 17.11.2025
Pressekonferenz Fußball: ÖFB vor Österreich - Bosnien/Herzegowina aus Wien

Pressekonferenz Fußball: ÖFB vor Österreich - Bosnien/Herzegowina aus WienJetzt kostenlos streamen

Pressekonferenz: Fußball

Folge 13: Pressekonferenz Fußball: ÖFB vor Österreich - Bosnien/Herzegowina aus Wien

15 Min.Folge vom 17.11.2025

Bei der abschließenden Pressekonferenz vor dem Finale am Dienstag gaben sich sowohl ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als auch Stürmer Arnautovic zurückhaltender als sonst und präsentierten sich zielgerichtet. Dem ÖFB-Team reicht ein Remis für das erste Fußball-WM-Ticket seit 28 Jahren, die Bosnier um Edin Dzeko müssen gewinnen, um dieses den Österreichern noch zu entreißen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pressekonferenz: Fußball
ORF SPORT +
Pressekonferenz: Fußball

Pressekonferenz: Fußball

Alle 1 Staffeln und Folgen