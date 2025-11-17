Pressekonferenz Fußball: ÖFB vor Österreich - Bosnien/Herzegowina aus WienJetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz: Fußball
Folge 13: Pressekonferenz Fußball: ÖFB vor Österreich - Bosnien/Herzegowina aus Wien
15 Min.Folge vom 17.11.2025
Bei der abschließenden Pressekonferenz vor dem Finale am Dienstag gaben sich sowohl ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als auch Stürmer Arnautovic zurückhaltender als sonst und präsentierten sich zielgerichtet. Dem ÖFB-Team reicht ein Remis für das erste Fußball-WM-Ticket seit 28 Jahren, die Bosnier um Edin Dzeko müssen gewinnen, um dieses den Österreichern noch zu entreißen.
