Pressekonferenz Fußball: Bundesliga SaisonauftaktJetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz: Fußball
Folge 17: Pressekonferenz Fußball: Bundesliga Saisonauftakt
77 Min.Folge vom 20.07.2026
Vor Start des Saisonauftakts 2026/27 der Admiral Bundesliga wurden organisatorische und sportliche Informationen mit Verantwortlichen und Vereinsvertretern geklärt.
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