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Pressekonferenz: Fußball

Pressekonferenz Fußball: Bundesliga Saisonauftakt

ORF SPORT +Staffel 1Folge 17vom 20.07.2026
Pressekonferenz Fußball: Bundesliga Saisonauftakt

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Pressekonferenz: Fußball

Folge 17: Pressekonferenz Fußball: Bundesliga Saisonauftakt

77 Min.Folge vom 20.07.2026

Vor Start des Saisonauftakts 2026/27 der Admiral Bundesliga wurden organisatorische und sportliche Informationen mit Verantwortlichen und Vereinsvertretern geklärt.

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