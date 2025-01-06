Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 6vom 18.05.2025
22 Min.Folge vom 18.05.2025

JJ hat mit seiner Performance den Eurovision Song Contest gewonnen. In der Pressekonferenz nach der Show spricht er über seinen Erfolg sowie über seinen Auftritt. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest Finale, 17. Mai 2025, 21.00 Uhr in ORF 1

ORF1
