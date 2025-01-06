Pressekonferenz: JJ über seinen ESC-SiegJetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 6: Pressekonferenz: JJ über seinen ESC-Sieg
22 Min.Folge vom 18.05.2025
JJ hat mit seiner Performance den Eurovision Song Contest gewonnen. In der Pressekonferenz nach der Show spricht er über seinen Erfolg sowie über seinen Auftritt. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest Finale, 17. Mai 2025, 21.00 Uhr in ORF 1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0