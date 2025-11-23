Pressestunde: mit Beate Meinl-Reisinger, Außenministerin, NEOSJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 23.11.2025: Pressestunde: mit Beate Meinl-Reisinger, Außenministerin, NEOS
54 Min.Folge vom 23.11.2025
Neun Monate im Amt, internationale Krisen und politische Turbulenzen: Beate Meinl-Reisinger zieht als Außenministerin Bilanz. Wie schlägt sich Österreichs NEOS-Chefin im Regierungsalltag, welche Krisen werden das Land weiter beschäftigen und kann eine Reform gelingen?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2