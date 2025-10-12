Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pressestunde

Pressestunde: mit Johannes Pressl, Gemeindebundpräsident

ORF2Folge vom 12.10.2025
Pressestunde: mit Johannes Pressl, Gemeindebundpräsident

Pressestunde: mit Johannes Pressl, Gemeindebundpräsident

Pressestunde

Folge vom 12.10.2025: Pressestunde: mit Johannes Pressl, Gemeindebundpräsident

52 Min.Folge vom 12.10.2025

Gemeindebundpräsident Johannes Pressl (ÖVP) stellte sich in der Pressestunde den Fragen von Isabelle Daniel (OE24) und Helma Poschner (ORF). Das Ergebnis der Beamtengehaltsverhandlungen zeigt die Verantwortung für Österreich und die Gemeinden, so Gemeindebundpräsident Johannes Pressl. Und er appelliert an die Länder, diesen Abschluss zu übernehmen, denn an den Geldsorgen der Gemeinden hat sich wenig geändert. Die Budgetziele des Bundes werden die Gemeinden nicht erreichen, sagt Pressl, aber es gebe Einsparungsmöglichkeiten. Was der Gemeindebundpräsident unter Multidienstleistungsverbänden versteht, warum er sich mehr finanzielle Unterstützung vom Bund erhofft, und wie steht es um die Verhandlungen beim Stabilitätspakt?

