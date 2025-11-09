Pressestunde: mit Thomas Stelzer, Landeshauptmann Oberösterreich, ÖVPJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 09.11.2025: Pressestunde: mit Thomas Stelzer, Landeshauptmann Oberösterreich, ÖVP
52 Min.Folge vom 09.11.2025
Das Stottern des österreichischen Wirtschaftsmotors scheint Oberösterreich besonders zu treffen. Die Nachrichten aus dem Vorzeigeindustriestandort sind selten positiv. Zuletzt hat das Land mit einem tragischen medizinischen Fall für Negativschlagzeilen gesorgt. Landeshauptmann Thomas Stelzer ist einer der wenigen, die dem Vorschlag seiner Salzburger Kollegin, Karoline Edtstadler, etwas abgewinnen können, die Gesundheitsagenden zwischen Bund und Ländern ganz neu zu ordnen. Dazu war er zu Gast in der "Pressestunde" und stellte sich den Fragen von Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Hans Bürger (ORF).
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2