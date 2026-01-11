Pressestunde mit Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin (SPÖ)Jetzt kostenlos streamen
Seit März 2025 ist das Ulrike Königsberger-Ludwig die Staatssekretärin für Gesundheit im Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Interessenskonflikte sind programmiert, sobald es in Österreich um das Gesundheitssystem geht. Im Rahmen der aktuell laufenden Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern soll Bewegung in die Sache kommen - von einem einheitlichen Leistungskatalog etwa ist die Rede. Die Fragen stellten Petra Stuiber (Der Standard) und Claudia Dannhauser (ORF)
