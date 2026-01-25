Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pressestunde

Pressestunde: mit Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, ÖVP

ORF2Folge vom 25.01.2026
Pressestunde: mit Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, ÖVP

Pressestunde: mit Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, ÖVPJetzt kostenlos streamen

Pressestunde

Folge vom 25.01.2026: Pressestunde: mit Claudia Bauer, Bundesministerin für Europa, Integration und Familie, ÖVP

53 Min.Folge vom 25.01.2026

Bundesministerin Claudia Bauer (ehemals Plakolm) sprach über ihre Agenda für Europa, Integration und Familie. Sie betont, dass Integration eine Verpflichtung ist, kündigt Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Zivildienstes an und äußert Kritik am gemeinsamen EU-Finanzrahmen.

Alle verfügbaren Folgen