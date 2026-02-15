Pressestunde: mit Renate Anderl, Präsidentin der BundesarbeitskammerJetzt kostenlos streamen
Pressestunde
Folge vom 15.02.2026: Pressestunde: mit Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer
53 Min.Folge vom 15.02.2026
Seit fast acht Jahren steht Renate Anderl an der Spitze der Arbeiterkammer. „Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung“ bleibt ein Dauerbrenner – ebenso wie die Forderung nach einer aktiven Arbeitsmarktpolitik. Wie beurteilt Anderl die Zusammenarbeit mit der Regierung, die Industriestrategie und die Debatten in der SPÖ rund um Parteichef Andreas Babler? Die Fragen stellen: Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Peter Unger (ORF)
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2