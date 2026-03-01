Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des FiskalratesJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.03.2026: Pressestunde: mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates
Folge vom 01.03.2026
Ein Jahr nach ihrer Angelobung steht die Dreierkoalition vor einer gemischten Bilanz: viele Krisen, wenig Budgetspielraum. Am Doppelbudget 2027/28 wird bereits gearbeitet, ein Beschluss vor dem Sommer ist geplant. Offen bleibt, was finanziell auf die Bevölkerung zukommt, wie belastbar die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern ist – und wie sich die EU-Wirtschaft entwickelt, während aus den Vereinigte Staaten weiter mit Zöllen gedroht wird. Zu dem und mehr ist Fiskalratspräsident Christoph Badelt Gast in der „Pressestunde“. Die Fragen stellen Kathrin Gulnerits (News) und Simone Stribl (ORF).
