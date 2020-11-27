Pretty in Plüsch
Folge 1
130 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Bühne frei für die verrücktesten Promi-Puppen-Duette in der schrägsten Gesangsshow Deutschlands: Herzlich willkommen bei "Pretty in Plüsch"! Welches Duett harmoniert am besten auf der Bühne? Sarah Lombardi, Hans Sigl und Gastjuror DJ Bobo beurteilen die Performances der stimmgewaltigen Plüsch-Puppen mit ihren prominenten Partnern. Bildrechte: SAT.1/Essink, Julian
Pretty in Plüsch
Genre:Unterhaltung, Musik
12
