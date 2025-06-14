Regenbogenparade 25 - Pride and PartyJetzt kostenlos streamen
Pride Parade
Folge 1: Regenbogenparade 25 - Pride and Party
ORF1 zeigt die Höhepunkte der Vienna Pride 2025, bei der 300.000 Menschen teilgenommen haben. Fanny Stapf führt gemeinsam mit Idan Hanin durch die Sendung - mit spannenden Talks, Einblicken hinter die Kulissen und Momentaufnahmen aus dem quirligen Innenleben der LGBTIQ-Parade für gleiche Rechte und mehr Toleranz. Im Pride Village wird nach den schrecklichen Ereignissen in Graz auch innegehalten - es soll ein Ort des Miteinanders, der Sichtbarkeit, der Solidarität und des Austauschs sein. Bereits bei der Eröffnung am Donnerstag wurde ein Trauerbanner für die Parade gefertigt und ein Lichtermeer für die Opfer und Angehörigen in Graz abgehalten. Bildquelle: MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com
