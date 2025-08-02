Prisma Spezial: Die Jugend und der Papst - Das Jubiläum der Jugend in Rom vom 02.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Prisma
Folge 21: Prisma Spezial: Die Jugend und der Papst - Das Jubiläum der Jugend in Rom vom 02.08.2025
13 Min.Folge vom 02.08.2025
Eine Million Jugendliche strömen aus aller Welt in Rom zusammen. Der Grund dafür ist das heilige Jahr, das die katholische Kirche feiert. Wieso fahren junge Leute von heute nicht lieber zu einem Popkonzert? Und wie kommt der neue Papst Leo bei ihnen an? Bildquelle: ALESSIA GIULIANI / PA / picturedesk.com
