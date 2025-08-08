Prisma Spezial: Verlorenes Paradies - Hilfseinsatz in Burundi vom 09.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Prisma
Folge 22: Prisma Spezial: Verlorenes Paradies - Hilfseinsatz in Burundi vom 09.08.2025
14 Min.Folge vom 08.08.2025
Sauberes Trinkwasser, ständig verfügbare Nahrungsmittel - für uns eine Selbstverständlichkeit, in anderen Weltgegenden eine Herausforderung. Zum Beispiel in Burundi in Ostafrika. Wie gehen die Menschen dort mit der schwierigen Ernährungslage um? Und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Prisma
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2