Prisma Spezial: Liebe ja, Ehe nein? Beziehungen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung vom 23.08.2025Jetzt kostenlos streamen
Prisma
Folge 24: Prisma Spezial: Liebe ja, Ehe nein? Beziehungen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung vom 23.08.2025
13 Min.Folge vom 23.08.2025
Menschen dürfen lieben, wen sie wollen - auch Menschen, die mit einer geistigen Behinderung leben. Aber dürfen sie auch heiraten? Und wenn ja: standesamtlich, kirchlich oder beides? Oder mischt sich da jemand ein und entscheidet mit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Prisma
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2