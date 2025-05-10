Prisma Spezial: Wünsche an den neuen PapstJetzt kostenlos streamen
Prisma
Folge 8: Prisma Spezial: Wünsche an den neuen Papst
19 Min.Folge vom 10.05.2025
Während das Konklave beginnt und Journalisten und Expertinnen über die Zukunft der Kirche debattieren, machen sich auch gläubige Menschen in den Kirchengemeinden Gedanken zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was wünschen sich diese Menschen an der Kirchenbasis vom neuen Papst? Wie soll er sein, was soll er bewegen, welche Reformen auf den Weg bringen? "Prisma" hat sich in der Pfarre St. Othmar in Mödling umgehört. Eine Reportage von Andrea Eder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Prisma
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0