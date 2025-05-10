Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 8vom 10.05.2025
19 Min.Folge vom 10.05.2025

Während das Konklave beginnt und Journalisten und Expertinnen über die Zukunft der Kirche debattieren, machen sich auch gläubige Menschen in den Kirchengemeinden Gedanken zum neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Was wünschen sich diese Menschen an der Kirchenbasis vom neuen Papst? Wie soll er sein, was soll er bewegen, welche Reformen auf den Weg bringen? "Prisma" hat sich in der Pfarre St. Othmar in Mödling umgehört. Eine Reportage von Andrea Eder.

