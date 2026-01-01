Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Die Doku-Serie folgt sieben Frauen, die glauben, ihre große Liebe in einem amerikanischen Gefängnis gefunden zu haben. Freunde und Verwandte äußern sich lautstark gegen eine Beziehung mit einem Kriminellen. Doch die verliebten Frauen reisen aus aller Welt in die USA, um ihren Seelenverwandten zum ersten Mal in der Haftanstalt zu treffen und die gemeinsame Zukunft zu planen.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC