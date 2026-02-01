Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 4: Fahrlässige Verlobung
40 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Während Svea zurück nach Deutschland kehrt, zieht Joseph in den Keller seines Cousins in Michigan ein. Gabriellas Verlobter Jamal wurde wegen Mord zweiten Grades verurteilt. Die Schwester der Braut kritisiert Gabriellas Entscheidung, einen Mörder heiraten zu wollen. Olivia lässt in ihrer Heimat in Großbritannien alles stehen und liegen, um die Geburtsurkunde ihres inhaftierten Verlobten zu suchen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC