Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen

Kollateralschäden

sixxStaffel 1Folge 5vom 21.02.2026
Kollateralschäden

KollateralschädenJetzt kostenlos streamen

Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen

Folge 5: Kollateralschäden

39 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Sveas Freund Joseph versucht nach seiner Haftstrafe, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, doch es fällt ihm schwer. Andreea kann ihre Hochzeit mit Cage kaum erwarten, doch ihre rumänische Familie versteht die Entscheidung ihrer Tochter nicht und versucht, ihr die Heirat mit einem Häftling auszureden. Währenddessen ist Olivia weiterhin mit der Suche nach KJs Geburtsurkunde beschäftigt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
sixx
Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen

Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen

Alle 1 Staffeln und Folgen