Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 7: Terminprobleme
41 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Jessica und Craig kämpfen mit Geldsorgen. Zudem macht sich Svea große Sorgen um ihre Beziehung mit Joseph. Seit er aus der Haft entlassen wurde, hat er keine Zeit mehr für seine Freundin. Gabriella und Olivia strahlen vor Glück, da auf beide Frauen eine Gefängnis-Hochzeit in Michigan wartet.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC