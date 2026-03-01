Prison Brides - Liebe kennt keine Grenzen
Folge 9: Das lange Warten
40 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Nach einer gelungenen Gefängnis-Hochzeit mit dem Häftling Jamal kehrt Gabriella nach Litauen zurück. Doch ihre Familie kann das Glück der frisch verheirateten Ehefrau nicht teilen. Währenddessen wartet Emma zuhause in Großbritannien auf die Entscheidung des Gerichts, ob die Haftstrafe von Curtis zur Bewährung ausgesetzt wird.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC