Staffel 1Folge 5
Poesie der StraßeJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 5: Poesie der Straße
45 Min.Ab 12
In der undurchsichtigen Hip-Hop-Szene von Toronto müssen Shade und Angie den erst 14-jährigen Zeugen einer Nachtclubschießerei finden und beschützen. Shade will außerdem herausfinden, mit welchem mysteriösen Mann Angie die Nacht verbracht hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.