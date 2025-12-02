Staffel 2Folge 14
Private Eyes
Folge 14: Auf der Suche nach Leroy
45 Min.Ab 6
Maz' Schwester wendet sich überraschend an Angie mit einer außergewöhnlichen Bitte. Eine seltene Kreatur ist aus Ripleys Aquarium verschwunden. Die beiden tauchen daraufhin in die düstere Welt des illegalen Tierhandels ein.
Private Eyes
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.