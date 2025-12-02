Staffel 2Folge 16
Private Eyes
Folge 16: Ein Stalker kommt selten allein
45 Min.Ab 12
Becca macht sich Sorgen darüber, dass ihr ehemaliger Stalker zurückgekehrt ist und sie verfolgt. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Shade und Angie. Das Team taucht tief ein in die Schattenseite des Glamours und sucht den gefährlichen Fan.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.