Staffel 2Folge 17
Da braut sich was zusammenJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 17: Da braut sich was zusammen
45 Min.Ab 12
Zwei Brüder haben gerade erfolgreich ihr eigenes Bier gebraut und vermuten eine Verschwörung: Sie denken, dass jemand ihr Bier sabotieren will. Shade und Angie sehen sich den Fall näher an, der eine unerwartet finstere Wendung nimmt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.