Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 17
Da braut sich was zusammen

Da braut sich was zusammenJetzt kostenlos streamen

Private Eyes

Folge 17: Da braut sich was zusammen

45 Min.Ab 12

Zwei Brüder haben gerade erfolgreich ihr eigenes Bier gebraut und vermuten eine Verschwörung: Sie denken, dass jemand ihr Bier sabotieren will. Shade und Angie sehen sich den Fall näher an, der eine unerwartet finstere Wendung nimmt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Private Eyes
MOVIESPHERE

Private Eyes

Alle 5 Staffeln und Folgen