Staffel 2Folge 4
ModeverbrechenJetzt kostenlos streamen
Private Eyes
Folge 4: Modeverbrechen
45 Min.Ab 12
Becca bittet Shade und Angie, die neue Kollektion der Modedesignerin Carla Costa zu bewachen. Der scheinbar leichte Job läuft jedoch aus dem Ruder, als die Kleidungsstücke wenige Tage vor der wichtigen Modenschau tatsächlich gestohlen werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Private Eyes
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2017 Shade PI S2 Productions Inc. All rights reserved.