Private Eyes

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 7
Von Dieben und Ärzten

Folge 7: Von Dieben und Ärzten

45 Min.Ab 12

Nach einer Reihe von Einbrüchen sollen Shade und Angie ermitteln, wer es auf eine gratis arbeitende Klinik abgesehen hat. Dr. Ken Graham, der dort arbeitet, ist Angies früherer Verlobter. Shade konzentriert sich zunächst darauf, zu beweisen, dass der gutaussehende, philanthropische, mehrere Fremdsprachen sprechende, gitarrenspielende, motorradfahrende Dr. Ken nicht so toll ist, wie es scheint. Doch selbst er ist nicht auf das vorbereitet, was er dann herausfindet.

